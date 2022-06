ஓபிஎஸ்-ஐ ஓரங்கட்டும் திட்டமா? “அவரே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள நேரிடும்” - இன்றும் பொங்கிய ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை ஓரம் கட்டும் திட்டம் இல்லை என்றும், பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் கோரிக்கையை ஏற்காவிட்டால் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள நேரிடும் என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

ADMK பொதுக்குழு: MGR பாணியில் EPS! *Politics | OneIndia Tamil

அ.தி.மு.க.வில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் புயலை கிளப்பி இருக்கும் நிலையில், கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று காலை பரபரப்பாக தொடங்கிய நிலையில் எந்தத் தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்படாமல் கலைந்தது.

ஒற்றைத் தலைமை விவாதத்தை பொதுவெளியில் தொடங்கி வைத்த ஜெயக்குமார் இன்றைய பொதுக்குழுவிலும் ஒற்றைத் தலைமை நாயகர் ஈபிஎஸ் எனப் பேசியுள்ளார்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமைக்கான தலைவர் இபிஎஸ் தான்! இன்றைய எழுச்சி திமுகவுக்கான சாவு மணி! எஸ்பி வேலுமணி பரபர

English summary

There is no plan to marginalize O.Panneerselvam, he will be isolated if he does not comply with general body members demand, says Former minister Jayakumar