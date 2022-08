”பின்னடைவு கிடையாது” அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து விரைவில் முடிவு..இபிஎஸ் ஆதரவாளர் கேபி முனுசாமி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பால் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு பின்னடைவு கிடையாது என்று இபிஎஸ் ஆதரவாளர் கேபி முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடா்பாக ஓ.பன்னீா்செல்வம் மற்றும் அக்கட்சியின் பொதுக்குழு உறுப்பினர் வைரமுத்து தொடர்ந்த வழக்கின் தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது.

எங்களுக்கு பின்னடைவு இல்லை - ஆலோசனைக்கு பின் கேபி முனுசாமி பேட்டி

English summary

KP Munusamy said that there is no setback for Edappadi Palaniswami's side due to the court's decision. He informed that the next step will be taken after consulting legal experts regarding the Madras High Court verdict.