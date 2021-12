என்னை பார்க்க யாரும் வரலையே பீல் பண்ணும் அமீர்...அமீருக்காக யார் வருகிறார்கள் தெரியுமா??

Chennai

oi-V Vasanthi

சென்னை: உறவினர்களின் வருகையால் பிக்பாஸ் போட்டியாளர்கள் குதூகலித்து வருகிறது.

அனைத்து போட்டியாளர்களின் உறவினர்களும் வந்த நிலையில் அமீர் வீட்டில் இருந்து மட்டும் இன்னும் யாரும் வரவில்லை.

அமீருக்காக யார் வருவார்கள் என்று ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்து இருக்கின்றனர்.

English summary

The Big Boss rivals are excited by the arrival of relatives.No one has yet come from Amir’s house alone as the relatives of all the contestants have arrived.