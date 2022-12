வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தில் இயல்பு..சென்னையில் 16% அதிகம்..அரபிக்கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்தம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இதுவரை வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பான அளவுக்கு பெய்துள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய தென் மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் . சென்னையில் 16 சதவீதம் அதிக மழை பெய்துள்ளது. சென்னையில் அக்டோபர் 1 முதல் இதுவரை 836 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது எனவும் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை மே மாதம் தொடங்கி அக்டோபர் வரை நீடித்தது. அதே போல வடகிழக்குப் பருவமழை அக்டோபர் இறுதியில் தொடங்கி விட்டு விட்டு பெய்து வருகிறது. குளங்கள், ஏரிகள் நிரம்பி வழிகின்றன.

மாண்டஸ் புயல் கடந்த வாரம் கரையைக் கடந்த பின்னரும் பல ஊர்களில் கனமழை நீடிக்கிறது. இந்த நிலையில் அரபிக்கடலில் நாளை காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகிறது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய தென் மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

மாண்டஸ் கரையை கடந்தும் நீடிக்கும் கனமழை..எந்தெந்த மாவட்ட மக்கள் கவனம் - சென்னைவாசிகளும் உஷார்

English summary

Balachandran, head of the South Zone of the Indian Meteorological Survey, has said that the Northeast Monsoon has received normal rainfall in Tamil Nadu so far. Chennai has received 16 percent more rain. Chennai has received 836 mm since October 1. Balachandran also said that rain has been reported.