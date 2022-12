வடகிழக்கு பருவமழை இதுவரை இயல்பை விட 3% குறைவு..டிச.8க்கு மேல் அதி கனமழை ஆட்டம் ஆரம்பம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை : தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 1 முதல் டிசம்பர் 5 வரையான காலத்தில் இயல்பை விட 3 சதவீதம் குறைவாக பெய்துள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. டிசம்பர் 5 வரையிலான காலகட்டத்தில் இயல்பான மழை அளவு 377.3 மி.மீ. ஆகும். எனவே, இயல்பை விட 3 சதவீதம் குறைவாக 367.1 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளதாக வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. டிசம்பர் 8ஆம் தேதிக்கு மேல் சென்னை உள்ளிட்ட 13 மாவட்டங்களில் அதிகனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை தென்மேற்கு பருவமழை காலமாகும். கடந்த ஜூன் 11ஆம் தேதி தென்மேற்குப் பருவமழை தொடங்கியது. பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்தே மும்பை, புனே உட்பட பல இடங்களில் மழை வெளுத்து வாங்கியது. பல இடங்கள் வெள்ளம் நிறைந்தது. மழை நிற்க வேண்டிய காலங்களிலும், தொடர்ந்து மழை பெய்து வந்தது. இந்த ஆண்டு இயல்பை விட அதிக அளவு மழை பெய்துள்ளது.

இந்த ஆண்டு தென் மேற்கு பருவமழை கேரளாவில் பெய்யத் தொடங்கியதில் இருந்தே தமிழகத்திலும் மழை பெய்து கொண்டே இருந்ததால் பெரும்பாலான நீர் நிலைகள் நிரம்பியுள்ளன. தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 20ஆம் தேதி தொடங்கி ஜனவரி மாதம் வரை பெய்யும். கடந்த ஆண்டில் அக்டோபர் 25 ஆம் தேதி பருவமழை ஆரம்பமானது. அதனால் அதிக அளவி்ல் தமிழகத்துக்கு மழை கிடைத்தது.

According to the Chennai Meteorological Department, the northeast monsoon in Tamil Nadu was 3 percent less than normal during the period from October 1 to December 5. The normal rainfall for the period till December 5 is 377.3 mm. is Hence, 3 percent less than normal at 367.1 mm.