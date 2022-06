வடக்கு பற்றி எரியுது.. தமிழ்நாட்டில் ஏன் அக்னிபத் போராட்டங்கள் இல்லை? - திமுக எம்.பி சொல்லும் பதில்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அக்னிபத் திட்டத்திற்கு வடநாடு பற்றி எரிகிறது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஒன்றுமே எதிர்ப்பில்லையே, ஏனென்றால், அவர்களது குறைந்தபட்ச பள்ளிப் படிப்பிற்கு கிடைக்கும் அரசு வேலையாக ராணுவப் பணிகளையே நம்பியுள்ளனர் என தி.மு.க எம்.பி எம்.எம்.அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசின் அக்னிபத் திட்டத்திற்கு எதிராக பீகார், உத்தர பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் போராட்டங்கள் கொளுந்து விட்டு எரிந்து வருகின்றன. ரயில் நிலையங்கள் பல தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டுள்ளன.

நீட் வந்த போது தமிழ்நாடு கொதித்தது, ஆனால் வடநாட்டில் சலசலப்பு இல்லை, இப்போது அவர்களது பணி ஆதாரமான ராணுவத்தில் கை வைத்துள்ளதால் வடநாடு கொதிக்கிறது என மாநிலங்களவை எம்.பி எம்.எம்.அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

