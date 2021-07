"தேங்க் யூ ஸ்டாலின்.." வட இந்தியர்களும் வரிசையாக வாழ்த்து..ஓபிசி இட ஒதுக்கீட்டால் குவியும் பாராட்டு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்புகளில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு அகில இந்திய கோட்டாவில் 27% இட ஒதுக்கீட்டை இந்த வருடம் முதல் செயல்படுத்த மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

என்னதான், மத்திய அரசு உத்தரவிட்டாலும் அதன் பின்னணியில் திமுகவின் சட்டப் போராட்டம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்துக்குள் குரல் எழுப்பியது உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் அடங்கியுள்ளன.

இந்த இட ஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த மத்திய அரசு நீண்டகாலமாக இழுத்தடிப்பு செய்து வந்த நிலையில் நீதிமன்றத்தில் முதல்முறையாக பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்தது திமுக.

English summary

North Indian people are saying MK Stalin is our leader, as he and the DMK is behind the implementation of reservation in MBBS and dental education colleges for OBC. Twitter trends MK Stalin name.