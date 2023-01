வட இந்தியர்கள் பாஜக வாக்காளர்கள்.. அவர்களை ஆதரிக்க ஒரு கூட்டம் இங்கே இருக்கு..அட்டாக் மோடில் சீமான்

வட இந்தியர்கள் பாஜக வாக்காளர்கள், அதனால் அவர்களை ஆதரிப்பதற்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கு என்று சீமான் கூறினார்.

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: வட இந்தியர்கள் அடித்து விரட்டுவார்கள்.. ஏனென்றால் அதை ஆதரிப்பதற்கு என்று ஒரு கூட்டம் இங்கே இருக்கு. தமிழன் எங்கு அடி வாங்கினாலும் அதை ரசிப்பதற்கு, வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கு என்று சீமான் ஆதங்கத்துடன் கூறினார்.

தமிழ்நாட்டில் கட்டிட வேலைகள் போன்றவற்றில் ஈடுபடுவதற்காக வட இந்திய தொழிலாளர்கள் வருகை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

வடமாநிலங்களைக் காட்டிலும் இங்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகம்.. ஊதியமும் அதிகம் என சொல்லப்படுகிறது. இதனால், வடமாநில தொழிலாளர்கள் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வர ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள்.

கோபத்துக்கு ஒரு அளவு வேண்டாமா! இப்படியா பிடித்து தள்ளுவது! புதிய பஞ்சாயத்தை கூட்டிய அமைச்சர் நேரு!

English summary

North Indians will beat and drive away.. because there is a crowd here to support it. Seeman said apprehensively that wherever the Tamilian took a step, there was a crowd to enjoy it and have fun.