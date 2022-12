குட்டீஸ்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளையும் வண்டலூர் பூங்கா செயல்படும்.. பள்ளி விடுமுறை காரணமாக அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தொடர் விடுமுறை காரணமாக சுற்றுலாத்தலங்களில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியுள்ள நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமையான நாளை வண்டலூர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா வழக்கம்போல் செயல்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் மாநில பாடத்திட்டங்களில் கீழ் செயல்படும் பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு தேர்வு கடந்த 16ம் தேதி தொடங்கி 23ம் தேதி முடிவடைந்தது. இந்நிலையில் மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 1ம் வகுப்பு முதல் 5ம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு ஜனவரி 5ம் தேதியும், இதர மாணவர்களுக்கு ஜனவரி 1ம் தேதி வரையும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நாட்களில் மாணவர்களுக்கு சிறப்பு வகுப்புகள் ஏதும் வைக்கப்பட வேண்டாம் என்றும், வேண்டுமெனில் வீட்டு பாடம் கொடுக்கலாம் என்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவித்திருக்கிறது. இதனையடுத்து சுற்றுலாத்தலங்களில் கூட்டம் அலை மோத தொடங்கி இருக்கிறது. தென் மாவட்டங்களை பொறுத்த அளவில் குற்றாலம், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட இடங்களிலும், அதேபோல குளிர் அதிகமாக இருந்தாலும் கொடைக்கானல், ஊட்டி ஆகிய இடங்களிலும் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுடன் படையெடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

It has been announced that the Vandalur Anna Zoo will function as usual on Tuesday, as the tourist spots are crowded due to the ongoing holiday.