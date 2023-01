"துணிவு" சீக்ரெட்.. நான் சொன்ன பிறகுதான் வினோத் அதை மாத்துனாரு.. சீமான் பகிர்ந்த சுவாரஸ்யம்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: நடிகர் அஜித் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள துணிவு திரைப்படம் ரிலீசுக்கு காத்திருக்கிறது. இதற்கிடையே நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய நாம் தமிழர் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் படத்தின் இயக்குநர் வினோத் குறித்து சில சுவாரசிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

போனி கபூர் தயாரிப்பில் வினோத் இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித் குமார் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் துணிவு... வங்கிக் கொள்ளையை அடிப்படையில் இந்த படம் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் டிரைலருக்கே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

இந்தப் படம் நாளை மறுநாள் 11ஆம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இதற்காக ஏற்கனவே மாநிலத்தில் பல்வேறு இடங்களிலும் முன்பதிவு தொடங்கிவிட்டது. கூடவே வாரிசு திரைப்படமும் வருவதால் பொங்கல் ரேஸ் சூடு பிடித்துள்ளது.

English summary

NTK Chief Seeman says director H Vinoth changed his name only after his advice: Thuniv is going to release on Pongal.