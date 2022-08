இலவசம் வேண்டாம் என்று கூற பிரதமர் மோடிக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? சீமான் கடும் தாக்கு!

Chennai

சென்னை: இலவசம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் பாஜக ஏன் விவசாயிகளுக்கு ரூ.6000 பணம் வங்கிக் கணக்கில் போடுகிறார்கள் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கட்சித் தலைமை அலுவலகத்தில் மாயோன் பெருவிழா நடைபெற்றது. இதில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கலந்துகொண்டார். பின்னர் செய்தியாளர் சந்தித்து சீமான் கூறுகையில், கொடியை எப்படி பிடிக்க வேண்டும் என்று தெரியாதவர்கள் எல்லாம் கொடியைப்பற்றி பேசுகிறார்கள்.

தேசப்பற்று பற்றி பேசுறார்கள். நாட்டின் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எல்லாத்தையும் அதானியிடம் கொடுக்கிறார்கள். பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இருந்தும் பிஎஸ்என்எல் கோபுரத்தில் தனியாருக்கு ஏன் கொடுக்கப்படுகிறது என்று விமர்சித்தார்.

Naam Tamilar Party coordinator Seeman has questioned the BJP. They are saying no Freebies and also putting Rs.6000 in bank accounts for farmers.