அதிமுக தலைமை ஆபீசில் "ஒரு மாற்றம்".. கவனிச்சீங்களா.. எடப்பாடி கைக்குள் முழுதாக சென்ற கட்சி

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் பழைய பேனர்கள் மாற்றப்பட்டு, புதிய பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை என்ற பேச்சு எழத் தொடங்கியதில் இருந்து, பரபரப்புக்கு எவ்வித குறையும் இல்லாமல் தொடர்ந்து வருகிறது. மே மாதத்தில் தொடங்கிய பிரச்னை, இன்று வரை தொடர்ந்துகொண்டே இருக்கிறது. நீதிமன்ற வழக்குகள் மூலம் ஓபிஎஸ் மற்றும் இபிஎஸ் ஆகியோரின் கைகள் மாறிமாறி வலுப்பெற்றாலும், தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமியின் கைகளே கட்சிக்குள் ஓங்கியுள்ளது.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டது முதல் திருச்சி, கோவை, திருப்பூர், சேலம் என்று பல்வேறு மாவட்டங்களுக்குள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு தொண்டர்களை சந்தித்து வருகிறார். மறுபக்கம் ஓபிஎஸ் தரப்பில் இபிஎஸ் ஆதரவாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Old banners have been replaced and new banners have been placed at the AIADMK head office. In that banners, OPS Photos removed and EPS Photos placed in that place.