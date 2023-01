ஆசிரியர்கள் போராட்ட விவகாரம்.. திமுகவின் இரட்டை நிலைப்பாடே காரணம்.. காரணத்தை உடைத்த ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திமுக ஆட்சியில் எடுக்கப்பட்ட இந்த இரட்டை நிலைப்பாடு தான் இடைநிலை ஆசிரியர்களிடையே நிலவி வரும் ஊதிய வித்தியாசத்திற்குக் காரணம் என்றும், ஆசிரியர்களின் இந்தக் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் அரசுக்கு ரூ.400 கோடி அளவுக்கு தான் கூடுதல் செலவு ஏற்படும் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னதாக ஆசிரியர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை திமுக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சம வேலை சம ஊதியம் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தமிழக அரசு இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து 6வது நாளாக போராடி வருகின்றனர். இவர்களுடனான அரசின் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்த நிலையி, ஆசிரியர்களின் கோரிக்கையை குறித்து ஆராய குழு அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை திமுக அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை பக்கம் 83, வரிசை எண் 311-ல் ரூ. 8000 அடிப்படை ஊதியத்தில் நியமனம் செய்யப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என அதிமுக ஆட்சியில் பல ஆண்டுகளாகப் போராடி வருகிறார்கள்.

English summary

O. Panneer Selvam has said that this dual stance taken by the DMK regime is the reason for the difference in pay salary for the secondary teachers. O Panneer Selvam has also insisted that DMK should fulfill the promise given to the teachers before coming to power.