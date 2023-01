பெரிய குழப்பத்தில் இருக்கிறார் ஓபிஎஸ்.. இரட்டை இலை சின்னம் எங்களுக்கே.. கே.பி.முனுசாமி நம்பிக்கை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஓ.பன்னீர் செல்வம் அதிமுகவில் இல்லாதவர் என்றும், அவரது அறிவிப்புக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமுமில்லை என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார். குழப்பத்தில் உள்ள ஓபிஎஸ், அனைவரையும் குழப்பத்திற்கு ஆளாக்குகிறார் என்றும், நிச்சயம் இரட்டை இலை சின்னம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நம்புவதாக கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்தே தமிழ்நாட்டின் அரசியல் கட்சியினர் பரபரப்பாக செயல்பட தொடங்கினர். திமுக கூட்டணி தரப்பில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வாய்ப்பு என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சி தரப்பில் வேட்பாளர் தேர்வு, பிரச்சார திட்டம் என்று அடுத்தக்கட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியில் இருந்து விலகிக் கொண்டது. கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக அதிமுக போட்டியிட விட்டுக்கொடுத்து விட்டதாக ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்தார்.

