தமிழகம் முழுவதும் விரைவில் சுற்றுப்பயணம்.. செப். மாதத்தில் பொதுக்கூட்டம்.. பரபரக்கும் ஓபிஎஸ்!

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் விரைவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக கோவை செல்வராஜ் கூறியுள்ள தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் பரபரப்புக்கு பஞ்சமின்றி சென்று கொண்டிருக்கிறது. அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் முதல் தலைமை அலுவலக சாவியை கைப்பற்றியது வரை எடப்பாடி பழனிசாமி கைகள் ஓங்கி இருந்தது. ஆனால் ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் நீக்கம், மேல்முறையீடு, டெல்லியின் பார்வை என்று ஓ.பன்னீர் செல்வமும் சவாலளித்து வருகிறார்.

English summary

OPS Supporter Coimbatore Selvaraj said that O. Panneer Selvam is soon going on a tour across Tamil Nadu. It Creates many more debates across Politics.