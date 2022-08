ஓபிஎஸ் வலையில் தென் மாவட்ட நிர்வாகிகள்.. அடுத்தது யார்? அதிர்ச்சியில் மாஜி அமைச்சர் உதயகுமார்!

Chennai

சென்னை: தென் மாவட்ட அதிமுக முக்கிய நிர்வாகிகள், முன்னாள் அமைச்சர்களை இழுக்கும் வகையில் ஓபிஎஸ் தரப்பில் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு ஆதரவாளரான ஆர்.பி.உதயகுமார் முகாம் கலங்கி போயுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்ந்து உச்சத்திலேயே இருக்கிறது. மூன்று மாதங்களாக ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பில் உட்கட்சி மோதல் தொடர்ந்து வருகிறது. இதனால் ரத்தத்தின் ரத்தங்களான அதிமுகவினர், எந்தப் பக்கம் சென்று யாரை ஆதரிக்கலாம் என்று தெரியாமல் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு முன் அதிரடியாக பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு, அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது என்ற சென்னை உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பையடுத்து கப்சிப் என்று மாறியுள்ளது. இதனால் தங்கள் தரப்பை வலுவாக்கும் முயற்சியில் ஓபிஎஸ் தரப்பு தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்கிறது.

அதிமுக தொண்டர்களை விலை பேசும் ஓபிஎஸ்..தொலைந்து போன அரசியல் எதிர்காலம் - ஆர்.பி. உதயகுமார் சாடல்

( ஓபிஎஸ் வலையில் தென் மாவட்ட நிர்வாகிகள் ) Efforts are being made by the OPS to pull the main administrators of AIADMK and former ministers from the southern districts of Tamilnadu.