பொதுக்குழு உறுப்பினர்களை நியமித்த ஓபிஎஸ்.. 2 மாவட்டங்களுக்கு புதிய நிர்வாகிகள்.. ஷாக்கில் ஈபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், தனது அணி சார்பில் தென் சென்னை மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களுக்கான புதிய நிர்வாகிகள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார். புதிதாக பொதுக்குழு உறுப்பினர்களையும் நியமித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக அடுத்தடுத்த நகர்வுகளை மேற்கொண்டு வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், அடுத்ததாக பொதுக்குழு கூட்டத்தைக் கூட்டி, எடப்பாடிக்கு நெருக்கடி கொடுக்க திட்டமிட்டு வருகிறார்.

அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் பெரும்பான்மை ஆதரவு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இருக்கும் நிலையில், தனது அணியில் புதிதாக பொதுக்குழு உறுப்பினர்களையும் நியமித்து வருகிறார் ஓபிஎஸ். அந்தவகையில், இன்று இரண்டு மாவட்ட நிர்வாகிகள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நேற்று சென்னையை ஒட்டிய 19 மாவட்ட செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஓபிஎஸ் ஆலோசனை நடத்திய நிலையில் இன்று அதிரடி அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

சென்னையில் குவிந்த லீடர்கள்.. 19 மா.செக்களுடன் 'திடீர்' மீட்டிங்.. ஓபிஎஸ் கொடுத்த 'சிக்னல்' என்ன?

AIADMK coordinator O.Panneerselvam has released the list of new administrators for South Chennai and Chengalpattu districts on behalf of his team. He has also appointed new general committee members. Also, the case related to the AIADMK General Committee is coming up for hearing again in the Supreme Court on December 6.