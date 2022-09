Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில், மாவட்ட செயலாளர்கள், தலைமைக் கழக நிர்வாகிகளை நியமிக்கும் திட்டத்தை தீவிரப்படுத்தியுள்ளார் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம். இதற்குப் பின்னணியில், தேர்தல் ஆணைய நடவடிக்கையைக் குறிவைத்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் இறங்கி இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியில் இருந்தே நீக்கிவிட்டதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கூறி வரும் நிலையில், ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற பெயரில் அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார் ஓபிஎஸ்.

அதன்படி, கடந்த 2 நாட்களாக தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள், மாவட்டச் செயலாளர்களை தொடர்ச்சியாக நியமித்து வருகிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். கடந்த 2 நாட்களில் 36 பேர் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வரவிருக்கும் நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் கட்சி நியமனங்களை துரிதப்படுத்தி வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அதிமுகவில் கொடிகட்டி பறந்த சேடப்பட்டி முத்தையா! கடைசியில் மனம் வெறுத்து வெளியேறிய கதை தெரியுமா?

English summary

AIADMK coordinator O.Panneerselvam has newly appointed 32 district secretaries and executives in last 2 days. It is said that OPS is targeting the Election Commission.