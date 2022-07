ஓபிஎஸ் சுயநலம்.. டெல்லிக்கு போட்டுக் கொடுத்த எடப்பாடி.. அந்த ‘40 பக்க ரிப்போர்ட்’டில் இருந்தது என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் செய்த வேலைக்கு அவரை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்தே நீக்கலாம், அவரது கடிதத்தை சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அனுப்பிய அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஆவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி, அனைத்து வகைகளிலும் தயாராகி வரும் நிலையில், பொதுக்குழு கூட்டத்தை தடுப்பதற்காக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிமுகவின் குழப்பச் சூழலை விவரித்து கடிதம் எழுதியிருந்தார் ஓபிஎஸ்.

அண்ணே.. 5 வருஷத்துக்கு சிக்கல்! ஓடி வந்த தலைகள்! ஓபிஎஸ் வீட்டில் விடிய விடிய பேச்சு! அப்போ எடப்பாடி?

ஓ.பன்னீர்செல்வம் அனுப்பிய கடிதத்திற்கு எதிராக அடுத்த இரண்டு நாட்களில் 40 பக்கங்கள் கொண்ட விரிவான அறிக்கையை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனுப்பினார்

எடப்பாடி பழனிசாமி.

English summary

Edappadi Palaniswami sent a 40-page detailed report to Election Commission against O.Panneerselvam. On that Edappadi Palaniswami has told O.Panneerselvam can be expelled from the party member.