சேலத்தில் இருந்து இப்படி தகவல் வருது.. மூட்டைப் பூச்சிக்கு பயந்து வீட்டை கொளுத்தலாமா? ஓபிஎஸ் ஆவேசம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சேலத்தில் அம்மா உணவகங்களை மூடும் முயற்சியில் மாநகராட்சியும், திமுகவினரும் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், அதிமுகவால் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் என்பதால், தி.மு.க அரசு காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் செயல்படுவதாகவும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் சொந்த மாவட்டமான சேலத்தில் அம்மா உணவகங்களை மூட திமுக அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

அதிமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட அம்மா உணவகங்கள், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் மூடப்படாது என ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார். ஆனால், அவ்வப்போது, அம்மா உணவகங்கள் மூடப்பட்டு வருவதாக அதிமுகவினர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

English summary

AIADMK coordinator O.Panneerselvam has alleged that Salem corporation and the DMK are involved in an attempt to close down Amma restaurants in Salem, and since it is a project brought by ADMK, the DMK government is acting maliciously.