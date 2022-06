அந்த 4 பேர்.. எடப்பாடி கோட்டையில் இருந்து சீட்டுகளை உருவ திட்டம்.. இறங்கிய 3 புள்ளிகள்- நடக்குமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அ.தி.மு.கவில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் கை ஓங்கி வரும் நிலையில், தனக்கு ஆதரவை அதிகப்படுத்தும் நோக்கில், எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அதிருப்தியில் இருப்பவர்களை தனது பக்கம் இழுக்கும் முயற்சிகளில் ஓபிஎஸ் ஈடுபட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஒற்றைத் தலைமை பிரச்சனையால் ஓபிஎஸ்-ஈபிஎஸ் இடையே மோதல் போக்கு அதிகரித்து வரும் நிலையில் இருவருமே எதிர் தரப்புக்கு எதிராக பல்வேறு வியூகங்களை வகுத்து வருகின்றனர்.

தனது ஆதரவாளர்கள் பலரை எடப்பாடி பழனிசாமி இழுத்த நிலையில், ஈபிஎஸ் மீது அதிருப்தியில் உள்ளவர்களுடன் ஓபிஎஸ் தரப்பினர் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனராம்.

English summary

As Edappadi Palanisamy's hand is raised in the AIADMK, O Panneerselvam faction trying to lure dissidents to its side. OPS party is also under work in Salem district.