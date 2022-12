இன்று குஜராத் பறக்கிறார் ஓபிஎஸ்.. 3 தலைகளையும் சந்திக்க திட்டம்? ‘ட்விஸ்ட்’! பரபரக்கும் அதிமுக!

Chennai

சென்னை : அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இன்று மாலை குஜராத் செல்ல இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. குஜராத்தில் பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்களை சந்திக்க ஓபிஎஸ் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் இடையே மோதல் போக்கு உள்ளது. இருவரும் தனித்தனி அணிகளாகச் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று மாலை குஜராத் செல்ல இருக்கிறார். குஜராத் செல்லும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் நாளை நடைபெறும் முதல்வர் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்க உள்ளார்.

குஜராத்தில் பாஜக பெற்ற வரலாற்று வெற்றிக்கு வாழ்த்துச் சொல்லி பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா ஆகியோருக்கு தனித்தனிதாக ஓபிஎஸ் கடிதம் எழுதியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

