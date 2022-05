கொலை, கொள்ளை, தற்கொலை பாதையில் தமிழகம்! ஒரே வருடத்தில் எத்தனை கொலைகள் தெரியுமா? பட்டியலிட்ட ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் "அமைதி, வளம், வளர்ச்சி" என்ற பாதையில் சென்று கொண்டிருந்த தமிழகத்தை "கொலை, கொள்ளை, தற்கொலை" என்ற பாதைக்கு திமுக அரசு அழைத்துச் சென்று கொண்டிருக்கிறது என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் "காவல் துறையினரை பார்த்து சமூக விரோதிகள் அஞ்சுகிறார்கள் என்றால் அந்த நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீராக இருக்கின்றது என்று பொருள். ஆனால், தற்போது தமிழகத்தில் இதற்கு முற்றிலும் நேர்மாறான சூழ்நிலை நிலவுகிறது.

"அமைதி, வளம், வளர்ச்சி" என்ற பாதையில் சென்று கொண்டிருந்த தமிழகத்தை "கொலை, கொள்ளை, தற்கொலை" என்ற பாதைக்கு திமுக அரசு அழைத்துச் சென்று கொண்டிருக்கிறது.



AIADMK coordinator O. Panneer Selvam has strongly criticized the DMK government for taking Tamil Nadu, which was on the path of "peace, prosperity and development" during the AIADMK regime, to the path of "murder, robbery and suicide".