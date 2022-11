காரணமே சொல்லாம மின் இணைப்பை ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்க சொல்றீங்க.."உள்நோக்கம்" சந்தேகம் கிளப்பும் ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆதார் எண்ணை மின் இணைப்புடன், இணைப்பது குறித்த அவசியத்தை முறையாக எடுத்துரைக்காமல் மின் நுகர்வோர்களை திமுக அரசு துன்புறுத்தும் செயல் கடும் கண்டனத்திற்குரியது என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆதார் எண் இணைப்பு காரணமாக மின்சார மானியம் பெற எவ்வித நிபந்தனைகளும் வருங்காலத்தில் விதிக்கப்படாது என்கிற உத்தரவாதத்தினை அளிக்க வேண்டும் என்றும் ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் மின் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை கட்டாயம் இணைக்கும்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெற இருப்பதாக அரசு அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், 2016ல் மத்திய பாஜக அரசு உத்தரவிட்டபோது அதற்கு கண்டனம் தெரிவித்த அப்போதைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், இப்போது மின்சார இணைப்பு ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறியிருப்பதைக் கண்டித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

O.Panneerselvam said that the DMK government's harassment of electricity consumers without properly addressing the need to link Aadhaar number with electricity connection is highly condemnable.