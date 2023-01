பாஜகவுக்கு ‘ஐடியா’வே இல்ல.. ஓபிஎஸ் இழுத்து விடுறார்.. மூல காரணமே அவர் தானாம்.. மாஜி சொல்லும் சேதி!

ஓபிஎஸ் சுயநலத்தால் அதிமுகவில் பிரச்சனையை ஏற்படுத்துவதாக தளவாய் சுந்தரம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை : எதற்கு எடுத்தாலும் பாஜகவை வம்புக்கு இழுத்து விடுகிறார் ஓபிஎஸ். பாஜகவுக்கு நான் ஆதரவு கொடுக்கிறேன் என்கிறார். ஆனால், பாஜக எங்கள் உட்கட்சி விவகாரத்தைப் பற்றி பேசவே இல்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி அணியைச் சேர்ந்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தளவாய் சுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது பற்றி பாஜக ஆர்வம் காட்டாத நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம், பாஜகவை களத்தில் இறக்கிவிட பகீரத பிரயத்தனங்களைச் செய்து வருகிறார்.

ஓபிஎஸ்ஸின் இந்த முயற்சி எடப்பாடி பழனிசாமி அணிக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி வருவதாகச் சொல்லப்படும் நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸை விமர்சித்துள்ளார் ஈபிஎஸ் அணியின் தளவாய் சுந்தரம்.

EPS supporter and Ex minister Thalavali sundaram says that, O Panneer selvam drags BJP into ADMK trouble. However, BJP never talked about our internal party issues.