காத்திருந்த ஓபிஎஸ்.. கரெக்டா வந்த புள்ளிகள்- அதை வைத்தே ‘தலை’களை பார்த்து.. டெல்லியில் என்ன நடக்கும்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ் மோதல் முற்றிவரும் நிலையில், பாஜக மேலிடத்தின் ஆதரவைப் பெறும் முயற்சிகளில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஈடுபடத் தொடங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

OPS-ன் Delhi பயணம்! Meeting-ல் EPS விசாரணை | *Politics | OneIndia Tamil

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் பலம் குறைந்து வரும் நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் நேற்று இரவு டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்றார்.

டெல்லியில் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா ஆகியோரை சந்தித்து பேச திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஓபிஎஸ் தயார்! ஆனால் ஒரு கண்டிஷன்.. வைத்திலிங்கம் பரபரப்பு

English summary

AIADMK co-ordinator O.Panneerselvam has been trying to gain the support of the BJP as the OPS-EPS clash. O.Panneerselvam leave for Delhi last night with his supporters.