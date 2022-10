என்னை கேட்காமல் எந்த முடிவும் வேண்டாம் ப்ளீஸ்! சபாநாயகருக்கு கோர்ட் தீர்ப்பை சுட்டிக்காட்டிய ஓபிஎஸ்!

Chennai

சென்னை: சட்டப்பேரவையில் அதிமுக குழு உறுப்பினர்களை மாற்ற வேண்டும் என யாரேனும் மனு அளித்தால், கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற முறையில் தன்னிடமும் ஆலோசனை நடத்துமாறு சபாநாயகர் அப்பாவுவுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

இந்த விவகாரத்தில் தன்னை கேட்காமல் எந்த முடிவும் எடுக்க வேண்டாம் என சபாநாயகருக்கு ஓபிஎஸ் மீண்டும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இதனிடையே அக்டோபர் 17ஆம் தேதி அன்று எடப்பாடி பழனிசாமியும், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் ஒன்றாக அருகருகே சட்டசபையில் அமர வைக்கப்படுவார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

English summary

O. Panneerselvam has written a letter to Speaker Appavu asking him to consult him as the coordinator of the party if anyone petitions to change the members of the AIADMK committee in the Legislative Assembly.