அமாவாசைக்கு காத்திருந்த ஓபிஎஸ்.. முந்திய எடப்பாடி ‘போச்சே’ அதே இடத்தில் போட்டி கூட்டம்- பரபர பிளான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் சென்னையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் போட்டி கூட்டம் நடத்த திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பன்னீர் இப்போ கண்ணீர் செல்வம்.. சுயநலவாதி ஓபிஎஸ்.. இப்படி செய்யலாமா? போட்டுத்தாக்கிய ராஜன் செல்லப்பா

நாளை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்த இருந்ததை அறிந்து அவசர அவசரமாக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் இன்று தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தைக் கூட்டியுள்ளனர்.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் இந்தக் கூட்டம் கட்சி விதிக்கு எதிரானது என அறிக்கை விடுத்தார். மேலும், உடனடியாக இன்று சென்னைக்கு கிளம்பியுள்ளார்.

கருணாநிதி ஸ்டைலில் சசி! எம்ஜிஆர் திட்டத்தை கையில் எடுத்த ஓபிஎஸ்! வெலவெலத்த எடப்பாடி! ஓ இதான் மேட்டரா

While Edappadi Palanisamy is holding a meeting of the party executives today, it has been reported that O.Panneer Selvam planning to competitive meeting at the AIADMK headquarters.