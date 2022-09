டெல்லியில் சீக்ரெட் மூவ்.. சீனியர் லாயர் ‘ர’.. அந்த தவறை செய்யக்கூடாது.. காய்நகர்த்தும் ஓபிஎஸ் மகன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : முந்தைய தீர்ப்பை நிலைநாட்ட முடியாமல் ஓபிஎஸ் தரப்பு தோற்றதற்கு காரணமே, வழக்கறிஞர்கள் விஷயத்தில் சில முக்கியமான மூவ்களை ஓபிஎஸ் எடுக்காததே என அவருக்கு நெருக்கமான முக்கிய புள்ளிகள் சிலர் தெரிவித்துள்ளனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி, முக்கியமான வழக்கறிஞர்களை, பல லட்சம் கொடுத்து ஆஜராக வைத்த நிலையில், ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸாக வழக்கை எதிர்கொண்டது தவறு எனச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்திற்கு செல்லும்போதாவது, ஓபிஎஸ் சுதாரித்துக்கொள்ள வேண்டும் என அவர்கள் அட்வைஸ் கூறியுள்ளனராம்.

இதனால், 'ர'வில் தொடங்கும் பெயர் கொண்ட ஒரு முக்கியமான வழக்கறிஞரை, அமர்த்துமாறும் அறிவுரை சொல்லப்பட்டுள்ளதாம். அதை நோக்கி ஓபிஎஸ் மகன் ரவீந்திரநாத் சில முக்கியமான வேலைகளை டெல்லியில் செய்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ் கட்சியில் கிடையாது! உச்சநீதிமன்றத்தில் ஈபிஎஸ் பதில் மனு! நாளை வரும் அதிமுக அலுவலக சாவி வழக்கு

Some leaders close to O.Panneerselvam have said that the reason for the loss of the OPS side was did not take some important moves in court matter. Thus, OPS son Ravindranath is said to be doing some important work in Delhi regarding the appeal case.