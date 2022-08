மா.செக்களுக்கு ஓபிஎஸ் கொடுத்த சிக்னல்.. பதவி கேட்டவர்களுக்கு ‘பரிசு’.. பட்டியல் தயாரிப்பில் வேகம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் ஏற்கனவே பதவி கேட்டு கிடைக்காமல், அதிருப்தி இருக்கும் நிர்வாகிகளை தங்கள் பக்கம் கொண்டு வந்து பதவி வழங்கும்படி மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக கட்சியை ஒட்டுமொத்தமாக தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரும் வகையில், தங்கள் ஆதரவாளர்களை அனைத்துப் பொறுப்புகளிலும் நியமித்து வருகிறது ஓபிஎஸ் தரப்பு.

அந்தவகையில், எடப்பாடி பழனிசாமி வகித்த இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிக்கு வைத்திலிங்கம் நியமிக்கப்பட்டார். ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் இருந்த மற்ற பொறுப்புகளுக்கும் தனது ஆதரவாளர்களை நியமித்து வருகிறார் ஓபிஎஸ்.

இந்நிலையில், அதிமுகவில் அதிருப்தியில் இருந்து வரும் நிர்வாகிகளுக்கு, முக்கிய பொறுப்புகளை கொடுத்து என்கரேஜ் செய்யுமாறு தனது ஆதரவு நிர்வாகிகளுக்கு ஓபிஎஸ் மெசேஜ் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

It has been reported that O.Panneerselvam has ordered the district secretaries to bring the disgruntled executives to their side and offer them the posts in the AIADMK.