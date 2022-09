“104” - தமிழ்நாட்டில் மருந்து தட்டுப்பாடு இல்லையா? அப்ப ஏன் இந்த நம்பர் - பாயிண்டை பிடித்த ஓபிஎஸ்

Chennai

Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மருந்துகள் தட்டுப்பாடு ஏற்படவில்லை என்று தெரிவித்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அவசர உதவி எண்ணை அறிவித்ததன் மூலமாக தட்டுப்பாடு இருப்பது உறுதியாகி உள்ளது என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் ப்ளூ வைரஸ் காய்ச்சல் பரவல் மக்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. புதுச்சேரியில் காய்ச்சல் காரணமாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதைபோல், தமிழ்நாட்டிலும் விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சியினர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் அரசு மருத்துவமனைகளில் மருந்து, மாத்திரைகள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. ஆனால் அரசு மருத்துவமனைகள் மருந்து, மாத்திரைகளுக்கு எவ்வித தட்டுப்பாடுகள் இல்லை என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தில் மருந்து தட்டுப்பாடா.. 104ல் மக்கள் புகாரளிக்கலாம்.. அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அறிமுகம்!

O. Panneerselvam has said that if there is no shortage of medicines in Tamil Nadu, Then why Tamilnadu Public Welfare Minister M. Subramanian announced the emergency number for It?