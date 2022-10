ஓபிஎஸ்க்கு ஜெ. மீது உண்மையான பற்று இருந்தால் இதைதான் செய்யணும்- முன்னாள் சகாவுக்கு முனுசாமி அட்வைஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓபிஎஸ்க்கு அதிமுக மீது விஸ்வாசம் இருந்தால், ஜெயலலிதா மீது உண்மையான பற்று இருந்தால் ஈபிஎஸ்க்கு வழிவிட்டு ஒதுங்கிக்கொள்ள வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளரான கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஜானகி அம்மையார், எம்.ஜி.ஆர் உருவாக்கிய கட்சியை ஜெயலலிதாவிடம் ஒப்படைத்தது போல் ஓபிஎஸ் கட்சியை விட்டு ஓதுங்கி ஈபிஎஸ்ஸிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என அதிமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவின் 51வது ஆண்டு தொடக்க விழாவை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் விமரிசையாக கொண்டாடி வருகின்றனர். தமிழகம் முழுவதும் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றனர்.

தூத்துக்குடி சூடு! நொடிக்கு நொடி போன அப்டேட்.. டிவி பார்த்து அறிந்து கொண்டதாக எடப்பாடி சொன்னது தவறு!

English summary

Edappadi Palaniswami's supporter KP Munusamy has said that if O.Panneerselvam has faith in AIADMK and if he has a true affection to Jayalalitha, he should give way to EPS and step aside.