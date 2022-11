’அவரை’ தூக்கணும்! தங்கமணியை குறி வைக்கும் ஓபிஎஸ் கோஷ்டி! ஓ அதுக்குத்தான் இந்த பேச்சா? அதிமுக சண்டை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் நிர்வாகிகளுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு களத்தில் இறங்கி இருப்பது எடப்பாடி தரப்பினரை கடும் அதிருப்தியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. அதன் வெளிப்பாடாகவே தங்கமணியை புகழேந்தி விமர்சித்தார் என்கின்றனர் விவரம் அறிந்த சேலம் ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் மட்டுமல்லாது எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல் முறையாக முதல்வராக அறிவிக்கப்பட்ட போது இருந்தே வருக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர்களில் முக்கியமானவர்கள் நாமக்கல் தங்கமணியும், கோவை வேலுமணியும்.

பல இக்கட்டான நேரங்களில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு உறுதுணையாக இருந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அரசியல் பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட பல வகைகளில் அவருக்கு ஆதரவளித்துள்ளனர்.அது மட்டும் அல்லாமல் எடப்பாடியின் மனசாட்சி போலவே விளங்குகின்றனர் இருவரும்.

English summary

The fact that O. Panneerselvam side has entered the field to cause problems for the executives who support the Edappadi Palaniswami side in the AIADMK has made the Edappadi side very dissatisfied.