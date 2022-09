அன்னிக்கு காலை 5.30 மணி இருக்கும்! சரியாக ‘சிக்னல்’ கிடைக்கல..மோடி குறித்து ஓபிஎஸ் மகன் போட்ட பதிவு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகம் முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் என கூறிவரும் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் மகனான ஜெயப்பிரதீப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்து தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள ஒரு பதிவு சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

சென்னையில் ஜூலை 11-ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக் குழுக் கூட்டம் தொடா்பாக ஓ.பன்னீா்செல்வம் டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணையில் இருந்து வருகிறது.

அதே நேரத்தில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தெடுக்கப்பட்டது செல்லும் என்ற உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பால் கட்சி தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்பதோடு அவர் விடுத்த அறிவிப்புகளும் செல்லத்தக்கதாகி விட்டது.

'ஜெய’லலிதா + ராமச்’சந்திரன்’ = ஜெயச்சந்திரன்! தீர்ப்புக்கு இதுதான் காரணம்? ஜெயபிரதீப் அடடே விளக்கம்!

English summary

A post on Jayapradeep Prime Minister Narendra Modi, the son of O. Panneerselvam, who claims to be the former Chief Minister of Tamil Nadu and AIADMK coordinator, has created a debate on social media.