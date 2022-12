துணை முதல்வர் டம்மினு தெரியும்! ஆனால் ‘அவர்’ தான் காரணம்! மேடையில் ஓபனாகப் பேசிய ஓ.பன்னீர்செல்வம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : துணை முதல்வர் பதிவு டம்மி என்ற எனக்கு தெரியும் நான் அதை வேண்டாம் என்று சொன்னேன் எனவும், கூவத்துரில் தொடங்கி இன்று வரை அவர்கள் அவருடன் இருக்க காரணம் டப்பு மட்டும் தான் என ஆதரவு மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி தரப்புக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என அதிரடியாக அறிவித்தார் ஓபிஎஸ்.

இதனையடுத்து சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள ஒய்எம்சிஏ திருமண மண்டபத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தால் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட மாவட்ட செயலாளர்கள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் அக்கட்சியின் அரசியல் ஆலோசகர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்றது.

’மறவர்’ பரம்பரை ஜெ.வாரிசு ஓபிஎஸ்.. 3 காரணம் சொல்றேன்! மா.செ. மீட்டிங்கில் கிளாஸ் எடுத்த பண்ருட்டி!

English summary

O. Panneerselvam said in the support district secretaries' meeting that I know Deputy Chief Minister post is Dummy and I told him not to do that and the reason why they are staying with him till today is only money.