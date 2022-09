நான் உங்கள் வீட்டுப் பிள்ளை.. அண்ணே தெரியாம நடந்துருச்சு! எடப்பாடி வீட்டு கதவை தட்டும் ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் உயர் நீதிமன்ற மேல்முறையீட்டு வழக்கில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு வந்திருக்கும் நிலையில் ஓபிஎஸ் பக்கம் இருக்கும் நிர்வாகிகள் தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமியை தொடர்பு கொண்டு அவருக்கு ஆதரவு அளிக்க தயாராக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமையான முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்குப் பிறகு இரு அணிகளாகப் பிரிந்து இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் சசிகலாவுக்கு எதிராக ஒன்றாக இணைந்தனர்.

ஆட்சிக்குத் தேவையான எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு அப்போது ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு இருந்த நிலையில் துணை முதல்வர் பதவி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை கொடுத்திருந்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

English summary

As the verdict in the High Court appeal case in AIADMK has come in favor of Edappadi Palaniswami, there are reports that the executives who are on the side of OPS are now ready to contact Edappadi Palaniswami and support him.