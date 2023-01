ஈரோடு இடைத் தேர்தலில் களமிறங்கும் ஓபிஎஸ்! அண்ணன் சொன்னால் ஓகே தான்! இபிஎஸ்க்கு ஷாக் கொடுத்த மாஜி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் உத்தரவிட்டால் தேர்தலில் போட்டியிட தயார். அதுவும் இரட்டை இலை சின்னத்தில் தான் நிற்போம் என அவரது ஆதரவாளரான புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு எம்.எல்.ஏ.வான திருமகன் ஈவேரா மறைவால் காலியாக உள்ளதால் அத்தொகுதியில் பிப்ரவரி மாதத்தில் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவும் மார்ச் மாதத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் இன்று அறிவித்திருக்கிறது.

கடந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்று இருந்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளரான யுவராஜ் இரட்டை இலை சின்னத்திலேயே போட்டியிட்டு இரண்டாம் இடத்தை பெற்றார். இதனால் தற்போது தமாகாவுக்கு அத்தொகுதி ஒதுக்கப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது.

English summary

AIADMK coordinator O.Panneerselvam is ready to contest in the Erode East assembly elections. His supporter Pugazhendi has said that we will stand on the double leaf symbol.