ஜல்லிக்கட்டு.. வலுவான வாதங்களை முன்வைத்து சட்டத்தை நிலைநாட்டுங்க.. திமுக அரசுக்கு ஓபிஎஸ் வேண்டுகோள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பினை பெறும் வகையில் சிறந்த வழக்கறிஞர்கள் மூலம் வலுவான வாதங்களை உச்ச நீதிமன்றம் முன்பு வைக்க வேண்டும் என தமிழக அரசை ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

திமுக அங்கம் வகித்த மத்திய அரசின் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிரான நடவடிக்கை காரணமாகவே தமிழ்நாட்டில் இரண்டு ஆண்டுகள் ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படவில்லை எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

இந்திய அரசு தலைமை வழக்குரைஞர் மூலம் தமிழ்நாட்டிற்கு சாதகமான, வலுவான வாதங்களை உச்ச நீதிமன்றம் முன்பு எடுத்துரைக்கும் வகையில் மத்திய அரசுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று ஓபிஎஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

O.Panneerselvam has urged Tamil Nadu Government to coordinate with the Central Government in order to get a favorable verdict in the Jallikattu case by presenting strong arguments favorable to Tamil Nadu before the Supreme Court.