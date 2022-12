பண்ருட்டியார் வீட்டில் ‘மேப்' போட்ட ஓபிஎஸ்.. 1 மணி நேரம்.. நிர்வாகிகளுடன் பரபர ஆலோசனை! என்ன நடந்தது?

Chennai

சென்னை : சென்னை, அசோக் நகரில் உள்ள பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் இல்லத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் நேற்று இரவு அவசர ஆலோசனை நடைபெற்றது. தேனியில் இருந்து நேற்று சென்னை வந்த ஓபிஎஸ், உடனே பண்ருட்டியாரின் வீட்டுக்குச் சென்று ஆலோசனை நடத்தினார்.

சென்னை வேப்பேரி ஒய்.எம்.சி.ஏ திருமண மண்டபத்தில் இன்று காலை 10 மணிக்கு நடைபெறும் கூட்டத்தில் 88 மாவட்ட செயலாளர்கள், 100 தலைமை நிர்வாகிகள் உள்பட 200-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்க உள்ளனர். புதிய நிர்வாகிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, முக்கிய தீர்மானங்கள் இக்கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய தீர்மானங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இரட்டை இலை சின்னத்தையே முடக்க.. ஓபிஎஸ்

An emergency consultation was held at Panruti Ramachandran's home in Ashok Nagar, Chennai under the chairmanship of O.Panneerselvam. OPS, who came to Chennai yesterday from Theni, immediately went to Panruttiar's house and consulted with his supporters.