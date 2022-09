அதுக்குள்ள மனசு மாறிட்டீங்களா? சைலண்ட் மோடுக்கு போன ‘தலைகள்’! கடுப்படித்த ஓபிஎஸ்! அவ்வளவு தானா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் தற்போதைக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் கைகள் ஓங்கி இருக்கும் நிலையில் இவ்வளவு நாட்களாக ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் நெருக்கம் காட்டி வந்த பல்வேறு நிர்வாகிகள் திடீரென எடப்பாடி பக்கம் தாவி விட்டதாகவும், பலர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டால் கூட எடுத்துப் பேசவில்லை என்பதால் ஓ பன்னீர்செல்வம் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறுகின்றனர் தேனி ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்.

அரசியல் ஆதரவு காற்று எப்போது யார் பக்கம் வீசும் என்பதை கணிக்க முடியாது என்பதற்கு அதிமுகவில் தற்போது நடைபெற்று வரும் நிகழ்வுகளே உதாரணம் என்கின்றனர் அரசியல் நிபுணர்கள்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஓ பன்னீர் செல்வத்துக்கு உயர் நீதிமன்ற ஒற்றை நீதிபதியின் தீர்ப்பு காரணமாக திடீரென ஆதரவு அதிகரித்த நிலையில் தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர்கள், ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஏன் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட ஆதரவு கொடுத்தார்.

எடப்பாடிக்கு பின்னணியில் 'பெரிய’ தலை.. எல்லா மூவும்.. 'சக்கர வியூகத்தில் சிக்கிய ஓபிஎஸ்’.. ஒரே வழி!

English summary

At the moment Edappadi Palanichami's hands are up in the AIADMK, various executives who have been close to O. Panneerselvam for so long have suddenly jumped to Edappadi's side and O Panneerselvam is very displeased because many of them did not even talk to him on the phone.