OBC இடஒதுக்கீடு.. திமுக வாங்கி கொடுத்த உரிமைக்கு சொந்தம் கொண்டாடுவதா.. பாஜக மீது ஸ்டாலின் அட்டாக்

சென்னை: பா.ஜ.க. அரசுதான் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இடஒதுக்கீடு உரிமை தூக்கிக் கொடுத்ததைப் போல சிலர் பரப்புரை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நடந்த உண்மை எதுவும் தெரியாது என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

தேசிய அளவிலான 'சமூகநீதிக்கான போராட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லுதல் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த தேசிய திட்டம்' கருத்தரங்கு காணொலி வாயிலாக நடைபெற்றது. IBCF, We The People மற்றும் LEAD INDIA உள்ளிட்ட அமைப்புகள் சார்பில் இந்த ' கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.

இந்தக் கருத்தரங்கிற்கு, தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமை தாங்கினார். மகாராஷ்டிரா மாநில

அமைச்சர் ஷகன் சந்திரகாந்த் புஜ்பால், ஆந்திர அமைச்சர் டாக்டர் ஆதிமுலப்பு சுரேஷ், நாடாளுமன்ற எம் பி.க்கள் வில்சன், டெரிக் ஓ பிரையன், மனோஜ் குமார் ஜா, ஈ.டி. முகம்மது பஷீர், திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி உள்ளிட்ட பலர் இதில் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

BJP Some are campaigning as if the government has lifted the reservation right for other backward classes. Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin said they did not know anything about the incident