இது பிளைட் இல்லை, ஆம்னி பஸ்தான்.. சென்னை டூ நெல்லை கட்டணம் ரூ.3400.. இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு என்டு?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஆம்னி பேருந்துகளுக்கான புதிய கட்டண விவரங்களை ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர் சங்கம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் இருந்து நெல்லை செல்லும் பயணிகளுக்கான கட்டணமாக ரூ.2,063 முதல் ரூ.3,437 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

காந்தி ஜெயந்தி , ஆயுத பூஜை , விஜயதசமி என அடுத்தடுத்து அரசு விடுமுறை மற்றும் வார இறுதி விடுமுறை காரணமாக ஏராளமான பொதுமக்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர். ஏற்கனவே தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்கு செல்லக்கூடிய ரயில்களில் டிக்கெட் விற்பனை நிறைவு பெற்றுவிட்டது.

அதேபோல் தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் இருந்து நாள்தோறும் இயக்கப்படும் 2,100 பேருந்துகளுடன், 2,050 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இதேபோல பிற ஊர்களில் இருந்தும் 1,650 சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆம்னி பேருந்துக் கட்டண உயர்வு ஏழைகளை பாதிப்பதில்லை! அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறிய புது தகவல்!

English summary

Omni Bus Owners Association has released new fare details for Omni buses. Accordingly, the fare for passengers traveling from Chennai to Nellai has been fixed at Rs.2,063 to Rs.3,437.