சென்னை மக்களே.. இன்னும் முடியல.. "ஒரு ஸ்பெல் வெயிட்டிங்.." அலர்ட் செய்யும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: இன்று மற்றும் நாளை, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் கடைசியாக ஒரு ஸ்பெல் மழை காத்து கொண்டு இருக்கிறது என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

வங்க கடலில் வளிமண்டல சுழற்சி நிலவியதன் காரணமாக, சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்தது.

இதன் காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு பல மாவட்ட நிர்வாகங்கள் விடுமுறை அறிவித்துள்ளன.

English summary

One last spell remains today to tomorrow morning for KTCC (Chennai and 100 kms) and then rain reduces drastically from tomorrow noon Western interior & south TN will get rains from the pull effect. Coimbatore, Tiruppur, Erode will join today. Tuty & other districts will see rains, says, Tamil Nadu Weatherman, Pradeep John.