சரத்குமார் செய்தது தப்புங்க.. ஏற்க முடியாது.. சீமான் விமர்சனம்! ஆன்லைன் ரம்மி விளம்பரத்தால் ஆத்திரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: நடிகர் சரத்குமார் ஆன்லைன் ரம்மி விளம்பரத்தில் நடித்தது தவறு. ஆன்லைன் ரம்மி குறித்து மக்களிடம் கருத்து கேட்கும் முதல் அமைச்சர் முக ஸ்டாலின் தனது கருத்தை கூறிவிட்டு டாஸ்மாக் குறித்தும் கருத்து தெரிவிக்க வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறினார்.

2018ம் ஆண்டு திருச்சி விமான நிலையத்தில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகே, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆகியோரை வரவேற்பது தொடர்பாக இருகட்சியினர் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.

இதுதொடர்பான வழக்கு திருச்சி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கில் சீமான் உள்பட 14 பேரை விடுதலை செய்து குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதிபதி சிவக்குமார் இன்று உத்தரவிட்டார். இந்த உத்தரவை தொடர்ந்து சீமான் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

ஓபிஎஸ் உட்பட.. 7 பேர் மீது 7 பிரிவுகளில் பாய்ந்தது வழக்கு! அதிமுக அலுவலக வன்முறைக்காக போலீஸ் அதிரடி

English summary

Actor Sarathkumar acted in an online rummy ad was wrong. Naam Tamilar Party chief coordinator Seeman said that first minister Mukherjee Stalin should ask people for feedback on online rummy.