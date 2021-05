சென்னையில் அரசு மருத்துவமனைகளில் வெறும் 2 ஆக்ஸிஜன் பெட்தான் காலி.. புரிந்து கொள்ளுங்கள்!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் அரசு மருத்துவமனைகளில் வெறும் 2 ஆக்ஸிஜன் பெட்டே காலியாக உள்ளது. நிலைமையை புரிந்து கொண்டு மாஸ்க் அணிவது. தனித்திருப்பது மட்டுமே மக்களுக்கு ஆபத்து வராமல் தடுக்கும்.

தமிழகம் முழுவதும் 33272 ஆக்சிஜன் படுக்கைகள் உள்ள நிலையில் 3335 படுக்கைகள் காலியான உள்ளன. 8325 ஐசியு படுக்கைகளில் 509 காலியாக உள்ளன. 26536 சாதாரண படுக்கைகளில் 8022 படுக்கைகள் காலியாக உள்ளன. சென்னையில் உள்ள ஐந்து மருத்துவக் கல்லூரி அரசு மருத்துவமனைகளில் மொத்த 2323 ஆக்சிஜன் படுக்கைகள் உள்ள நிலையில் 2 படுக்கைகள் மட்டுமே காலியாக உள்ளது.

கொரோனா பரவல் உச்சம் பெற்றுவதால் மக்கள் மாஸ்க் அணிவதுதான் ஒரே தீர்வு, வெளியில் செல்வதை குறைத்து வீட்டில் இருப்பது நல்லது. கொரோனா உங்களை மட்டுமல்ல உங்கள் குடும்பம் முழுவதையும் மோசமாக பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளது. சென்னையில் அரசு மருத்துவமனைகளின் உண்மை நிலவரத்தை இப்போது பார்ப்போம்.

English summary

There are 33272 oxygen beds in Tamil Nadu and 3335 beds are vacant. Of the 8325 ICU beds, 509 are vacant. Of the 26536 normal beds, 8022 beds are vacant. Out of the total 2323 oxygen beds in the five Medical College Government Hospitals in Chennai, only 2 beds are vacant.