விடிவெள்ளியில் வந்த தீர்ப்பு! ஜெயித்துவிட்டோம் மாறா..எல்லாத்துக்கும் ‘அவங்க’ காரணம்! நெகிழ்ந்த ஓபிஆர்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மேல் முறையீட்டு வழக்கில் நீதிமன்றம் தந்திருப்பது சிறந்த தீர்வு, இது ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களுக்கும் கிடைத்த வெற்றி எனவும், தீர்ப்பு வழங்கிய இரண்டு நீதிபதிகளை எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவாக தான் பார்க்கிறோம் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், ஓபிஎஸ் மகனுமான ரவீந்திரநாத் கூறியுள்ளார்.

ADMK பொதுக்குழு தடைகோரிய மனு தள்ளுபடி... நீதிமன்றம் பரபர உத்தரவு

பொதுக்குழுவை நடத்த தடை விதிக்க முடியாது என்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் தரப்பு மேல்முறையீடு மனுவை நேற்று நள்ளிரவு தாக்கல் செய்தது.

அதிமுகவின் பொதுக்குழு உறுப்பினர் சண்முகம் தொடர்ந்த இந்த மனு மீது நீதிபதிகள் துரைசாமி மற்றும் சந்திரமோகன் அமர்வு நள்ளிரவில் விசாரித்தது.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம்.. வானகரத்தில் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடு.. குவியும் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் - வீடியோ

English summary

Op ravindranath son of OPS says two judges were MGR and Jayalalithaa op ravindranath a Member of Parliament and son of OPS, said that the best solution was the court's decision in the appeal case, which was a victory for 1.5 crore volunteers and that the two judges who delivered the verdict were MGR and Jayalalithaa.