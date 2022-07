வெய்ட் பண்ணுங்க.. வெய்ட்டா செய்வோம்! ஆதரவாளர்களை தேற்றிய ஓபிஎஸ்! மருத்துவமனையில் போட்ட பக்கா ப்ளான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஒற்றை தலைமை விவகாரத்திற்கு இடையே அதிமுகவில் இருந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமியால் நீக்கப்பட்டுள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் கொரோனா தொற்று காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் இருந்தே அவர் தனது ஆதரவாளர்களுடன் தொலைபேசியில் ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் அப்போது பல்வேறு தகவல்களை அவர் தனது ஆதரவாளர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது..

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்ததிலிருந்து நாளுக்கு நாள் பல்வேறு அதிரடி திருப்பங்களும் சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகளும் அரங்கேறி வருகிறது. கட்சியில் தனக்கு எதிராக செயல்பட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை அடுத்தடுத்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி நீக்கி அதிமுகவில் தனது இருப்பை உறுதி செய்து கொண்டிருக்கிறார்.

அதே நேரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உள்ளிட்ட தனக்கு எதிராக செயல்பட்ட மூத்த நிர்வாகிகளை தான் நீக்கி விட்டதாகவும் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் பொருளாளர் பதவிகளில் தானே தொடர்வதாக அதிரடியாக கூறி வருகிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். இதற்கான விடை நீதிமன்றம் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் கைகளில் தான் உள்ளது.

English summary

O. Panneerselvam, who was removed from the AIADMK by Edappadi Palanisamy amid the single leadership issue, has been hospitalized due to corona infection. However, it has been reported that he consulted his supporters over the phone from the hospital and shared various information with them.