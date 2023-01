இரட்டை இலை ஓபிஎஸ்ஸுக்கா? ஆலோசனை கூட்டத்திற்கே அழைப்பு இல்லையாமே.. ‘திகுதிகு’ ஈரோடு இடைத்தேர்தல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இடைத்தேர்தல் விதிகளை பின்பற்றுவது தொடர்பாக ஆட்சியர் தலைமையில் ஆலோசனை நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியர் நடத்திய அனைத்து கட்சி ஆலோசனையில் ஓபிஎஸ் அணிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை. எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினர் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற நிலையில், ஓபிஎஸ் அணியினர் பங்கேற்கவில்லை.

ஈபிஎஸ் தரப்பு சார்பில் அதிமுக வழக்கறிஞர் அணி செயலாளர் துரைசாமி பங்கேற்றார். அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி என்ற வகையில் அதிமுகவுக்கு அழைப்பிதழ் அனுப்பப்பட்டது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது உறுதி என ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவித்துள்ள நிலையில், அவரது அணியினர், இடைத்தேர்த்ல் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்காதது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது உறுதி.. இரட்டை இலை முடங்குமா? ஓபிஎஸ் பரபர பேச்சு

English summary

An advisory meeting was held under the chairmanship of Collector regarding following the by-election rules in Erode District Collectorate. The OPS team was not invited in the all-party consultation. While the Edappadi Palaniswami team participated in this meeting, OPS team did not.