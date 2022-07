அப்செட்டில் பல மாஜிக்கள்.. ‘டீல்’ - ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு சாதக பலன்கள்.. விரைவில் அணி மாறும் படலம்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமியின் பக்கம் நிற்கும் நிர்வாகிகள் பலர், தங்களுக்கு பொறுப்புகள் வழங்கப்படாததால் அதிருப்தியில் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அவர்களிடம் ஓபிஎஸ் தரப்பினர் பேச்சுவார்த்தையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நெருக்கமான முக்கிய நிர்வாகிகளால் ஓரங்கட்டப்பட்டவர்களுடன் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் டீல் பேசி வருகின்றனர்.

ஓபிஎஸ் பக்கம் வந்தால் முக்கிய பதவிகள் அளிப்பதாக உறுதியளித்துள்ளதற்கு நிர்வாகிகள் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

Some executives who are currently with Edappadi Palaniswami are said to be unhappy because they have not been given postings. O.Panneerselvam faction is talking to them.