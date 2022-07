ஒன்று சேரும் புரட்சிபயணமும் தர்மயுத்தமும்? ‘அங்கே’ ஒரு கண்ணு இருக்கட்டும்.. அலர்ட் செய்த எடப்பாடி.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தான் வீசிய அஸ்திரங்கள் அனைத்தும் கை கொடுக்காத நிலையில் தற்போது தமிழகம் முழுவதும் புரட்சி பயணம் மேற்கொண்டு வரும் சசிகலாவுடன் இணைந்து செயல்பட ஓபிஎஸ் தரப்பு முடிவு எடுத்து இருப்பதாகவும், இதற்கு அவர் அணியில் இருந்து ஒரு முக்கிய நிர்வாகி முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எதிர்பார்க்கப்பட்ட அதிமுகவின் இரண்டாவது பொதுக் குழு கூட்டம் நடைபெற்று நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமையாக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி நிர்வாகிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

தற்போது தனக்குண்டான அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களை நீக்கியதோடு, தனது ஆதரவாளர்கள் மற்றும் நெருக்கமானவர்களை கட்சியின் உயர் பதவிகளில் அமர்த்தி வருகிறார்.

English summary

While Edappadi Palaniswami has been elected as the Interim General Secretary of AIADMK, the OPS side has decided to cooperate with Sasikala, who is currently on a revolutionary journey across Tamil Nadu, and an important executive from her team is making efforts for this.